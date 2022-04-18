У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утриманні раніше захопленої території. Фіксуються ознаки початку наступальної операції у Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Зокрема, для посилення наступальних можливостей загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Криму.

«Планується їх використання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об'єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року», - наголосили у ЗСУ.

Крім того, можуть бути провокації та застосування противником армійської авіації у прикордонних з Україною районах Росії, зокрема завдання ударів по цивільних об'єктах. У районі безпосередньої близькості від кордону з Україною на території Бєлгородської області відзначається розгортання вертолітних майданчиків.

На слобожанському напрямку угруповання ворога продовжує частково блокувати Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста. Очікується продовження спроб наступу на напрямках Ізюм – Слов'янськ та Ізюм – Барвінкове.

Угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. Противник активізував наступальні дії на сєвєродонецькому, попаснянському, курахівському та запорізькому напрямках. Тривають бої за Маріуполь, ворог веде штурмові дії в районі морського порту.

«Ворог не припиняє спроб встановити повний контроль над територією Херсонської області. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має», - додали в Генштабі.

Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію морського узбережжя нашої держави та ведення розвідки.

Крім того, на зайнятих територіях противник викрадає і вивозить до Росії обладнання, техніку та продукцію місцевих підприємств, мінує поля сільськогосподарського призначення.