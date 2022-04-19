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Поліція завершила всі необхідні слідчі дії в Ірпені щодо фіксації воєнних злочинів РФ, і передала на експертизу тіла 269 загиблих місцевих жителів, окремий кейс стосовно ЖК Rich Town готовий для передання до МКС.

«Наразі ми оглянули 269 тіл загиблих жителів Ірпеня. Їх передано для проведення відповідних судових експертиз і встановлення причин загибелі. Надалі їх буде передано родичам для поховання», - сказав перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв.

Він повідомив, що, виходячи зі свідчень жителів Ірпеня, які залишалися в місті під час окупації, з 3 по 27 березня щодня окупанти обстрілювали Ірпінь і вели бої на території міста, близько 30% інфраструктури міста повністю знищено, передає Інтерфакс-Україна.

«Оглянуто сім місць розстрілу цивільних військовослужбовцями РФ… Встановлено й допитано 117 громадян, які на момент активної фази збройної агресії залишилися на території Ірпеня», - розповів заступник начальника ГСУ.

Також, з його слів, поліцейські оглянули житлові квартали, приватні будинки та магазини, де певний час дислокувалися, ночували й мародерствували військовослужбовці РФ.

«Учора було завершено всі необхідні слідчі дії», - додав він.

Крім того, як розповів Пантелеєв, поліція відпрацювала для передання матеріалів до Міжнародного кримінального суду (МКС) один із кейсів - щодо обстрілу військовослужбовцями РФ житлового комплексу Rich Town.

«Хочу зазначити, що жителі, які перебували там увесь цей час, у підвальних приміщеннях, готували їжу на вулицях біля своїх під'їздів, повідомили, що не бачили представників Збройних сил України. Тобто, у кварталах, які потрапляли під обстріл, не було наших військовослужбовців, не було представників Тероборони», - зазначив він.

Пантелеєв додав, що цей кейс через Офіс генерального прокурора буде передано до МКС.
ForUm

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