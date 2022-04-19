З моменту вторгнення РФ кількість заяв на відкриття справи про банкрутство впала в 10 раз — зі 1100 у лютому 2022 року до 16 у березні та квітні загалом.

Про це повідомляє платформа Опендатабот, посилаючись на дані Державної судової адміністрації.

Така ситуація повʼязана зокрема й з ускладненою роботою судів в регіонах, де відбуваються бойові дії. Проте сама процедура відкриття провадження у справі про банкрутство після введення воєнного стану не змінилася.

Відкрити провадження у справі про банкрутство по юридичній особі, яка зареєстрована в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території, необхідно звернутись із заявою до господарського суду, на території якого зареєстрований боржник. При поданні заяви слід враховувати, що підсудність судів, на території юрисдикції яких ведуться бойові дії, тимчасово передана іншим судам.

Територіальна підсудність Господарських судів Херсонської та Миколаївської області передана Господарському суду Одеської області,

Сумської та Чернігівської області — Господарському суду Черкаської області.

Відомості про передачу підсудності Господарських судів Харківської, Луганської, Донецької областей наразі відсутні. Але згідно останніх повідомлень на сайтах цих судів, вони працюють та приймають кореспонденцію.

«Варто зазначити, що продовжують діяти норми щодо відповідальності керівника юридичної особи, якщо протягом місяця з моменту настання загрози неплатоспроможності керівник не подав до суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство. Тому не треба нехтувати нормами Кодексу України з процедур банкрутства навіть у воєнний час», - зазначив арбітражний керуючий Руслан Бандуристий.

В Опендатаботі можна відстежувати поточний стан компанії. Аби не пропустити інформацію про те, що юрособа ініціювала банкрутство або стала банкрутом, надішліть боту в додатку або у зручному месенджері код компанії та підпишіться на оновлення по ній. Щойно в реєстрах з'явиться інформація, бот надішле сповіщення про це.