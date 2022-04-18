Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: окупанти знову використовують прийом «інформаційного алібі», попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня.



Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію, що «з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, котрі обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф».

При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це «може відбутися»:

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська; Харківська.

Звертаємо увагу! В усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.



Про це повідомляє і міноборони рф, яке стверджує, що Київ готує «витончені жахливі провокації» з численними жертвами.



Закликаємо всіх українців бути дуже уважними та максимально обережними.