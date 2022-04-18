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Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: окупанти знову використовують прийом «інформаційного алібі», попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня.

Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію, що «з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, котрі обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф».

При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це «може відбутися»:

  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська; Харківська.

Звертаємо увагу! В усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Про це повідомляє і міноборони рф, яке стверджує, що Київ готує «витончені жахливі провокації» з численними жертвами.

Закликаємо всіх українців бути дуже уважними та максимально обережними.
ForUm

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