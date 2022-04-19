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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом працівникам поліції заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомила прес-служба надзорного відомства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 37-річний старший інспектор чергової частини та 39-річний помічник чергового чергової частини сектору моніторингу відділу поліції № 4 Маріупольського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області зрадили присязі працівника правоохоронного органу України та почали працювати на окупаційну владу рф.

Підозрювані публічно заявили у мережі інтернет, а саме на YouTube-каналі фейкового «міністерства внутрішніх справ ДНР», про добровільне зайняття посад у незаконно створеному окупаційною владою рф на тимчасово захопленій території Донецької області «Мангушському РОВС МВС ДНР».

Дії фігурантів спрямовані на завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполь) ТУ ДБР, розташованим у м. Краматорську.
ForUm

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