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Національна поліція України розслідує майже 900 кримінальних справ щодо зниклих українців, понад 500 справ щодо викрадення мирних жителів, ще понад 2,5 тисячі справ стосуються загибелі громадян України.

«На сьогодні Національна поліція зареєструвала майже 900 кримінальних проваджень за фактами безвісти зниклих наших громадян на територіях, які перебували і все ще, на жаль, перебувають під окупацією», - сказав у понеділок на брифінгу в Києві перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв.

Також поліція задокументувала факти незаконного позбавлення волі окупантами понад півтисячі цивільних українців, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, зі слів Пантелеєва, поліція розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 2,5 тисячі громадян України.
ForUm

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