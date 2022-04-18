Как погашать кредиты онлайн?



Микрофинансовые организации – это современная альтернатива обычным банкам. Благодаря им можно оформить займ в течение двадцати минут. Процедура ничем не отличается от нам привычной – также предоставляются паспортные данные и подписывается договор, только всё это происходит в режиме онлайн. Погасить онлайн-кредит также достаточно просто, воспользуйтесь Bank24.

Вам не нужно искать ближайший рабочий терминал (к сожалению, они довольно часто неактивны) или банковский филиал, чтобы осуществить какой-либо платеж. На такие мелочи, как транзакции, вообще не нужно тратить много времени – в современных реалиях на это уходит от силы минута-две. Если вы слышали о таких виртуальных платёжных сервисах, но до сих пор ими не пользовались – как раз пришло время.



Готівочка – погашение кредита в один клик вместе с Банк24

Bank24 – один из наиболее известных платёжных сервисов в Украине, у которого масса преимуществ сравнительно с его аналогами. Если вас интересует, как рассчитаться с МФО, таким как Готівочка, вам нужно зайти в категорию, которая называется «Банки и страхование» – и там вы найдёте нужную вам организацию (можно воспользоваться поисковым окошком), на счет которой будут зачислены средства. После успешной транзакции на ваш электронный адрес обязательно придет чек. Поэтому можете не волноваться по поводу надёжности переводов – всё точно так же, как и в терминалах самообслуживания, только намного быстрее.



Чем еще привлекает Банк24? Следует наать с визуальной составляющей – того, на что мы обращаем внимание в первую очередь, когда посещаем сайт. Дизайн приятный, минималистичный, ненавязчивый – и при этом очень стильный. Преобладают «классические» цвета – черный и белый. Самое важное – это максимально удобное меню, запутаться в котором попросту невозможно. Все функции, которых в общей сумме около нескольких тысяч, поделены на категории – для каждой есть отдельная «секция».



Какими функциями располагает Bank24?



Пополнение мобильного счёта.

Осуществление абонплаты за пользование интернетом и телевидением.

Перевод любой суммы на карту.

Оплата служб такси для водителей.

Погашение задолженностей и многое другое.

Данный сервис поможет вам сэкономить не только время, но и средства, так как комиссия незначительная. Присоединяйтесь к сообществу Банк24, чтобы оценить все его возможности, используя их по максимуму. Дистанционные платежные сервисы – это не только современность, но и будущее. И это действительно делает нашу повседневность более комфортной.