Блекаут-менеджмент: скільки готівки та якими купюрами варто тримати вдома

У цифровому світі, де більшість розрахунків здійснюється через смартфони, тривала відсутність електроенергії може миттєво заблокувати доступ до коштів. В умовах загроз для енергосистеми наявність фізичних грошей стає критичним елементом виживання. Фахівці надали роз’яснення, як правильно сформувати домашній фінансовий резерв на випадок енергетичного колапсу.

Скільки готівки тримати «під матрацом»

Базовий принцип підготовки — формування запасу, який дозволить родині існувати автономно протягом мінімум 7–14 днів. Цей термін вважається критичним для стабілізації банківської інфраструктури або адаптації магазинів до роботи на генераторах.

Розрахунок суми: якщо ваші щоденні витрати (продукти, ліки, транспорт) складають близько 1 000 гривень, у резерві має бути 10 000–15 000 гривень .

Мета: покриття базових потреб у разі зупинки роботи терміналів.

Чому великі купюри — це проблема

Накопичення грошей лише номіналами у 500 чи 1 000 гривень є помилкою. Під час блекауту на ринках та у невеликих крамницях виникає гостра проблема з рештою.

Рекомендація фахівців: Близько 30–40% суми варто тримати у дрібних купюрах: 20, 50, 100 та 200 гривень. Це гарантує можливість розрахуватися за дрібні товари без зайвих клопотів.

Де зняти гроші, коли все вимкнено

Навіть під час масштабного знеструмлення існують способи отримати готівку:

Мережа Power Banking: чергові відділення банків із генераторами та супутниковим зв'язком, що працюють автономно. Готівка на касі: можливість зняти до 6 000 грн на касах супермаркетів, АЗС або аптек під час оплати покупки карткою. Автономні банкомати: термінали в ТРЦ, які мають власні системи живлення.

Стратегія «різних кошиків»

Для фінансової стійкості не варто обмежуватися одним банком. Технічний збій в одній установі не повинен залишити вас без грошей.

Диверсифікація: тримайте картки принаймні двох різних банків та різних платіжних систем (наприклад, Visa та Mastercard).

Кредитний ліміт: наявність як дебетової, так і кредитної картки збільшує шанси на успішний розрахунок у разі затримки виплат.

Готівка — це лише інструмент. Пам'ятайте, що разом із фінансовим резервом у готовності мають бути документи, аптечка та запаси їжі.