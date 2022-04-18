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Російський окупант розповів матері про реальні втрати Росії в Україні. 

Перехоплення розмови на своєму YouTube-каналі оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко.

На аудіо окупант розповідав матері, що зараз проходить «спецоперація», а з 15 квітня «починається війна». 

«А там похріну на мирних-немирних, всіх коротше будуть довбати», - говорить він.

«Та давно треба було пора», - каже мати окупанта у відповідь.

Також російський солдат розповідає, як українські військовослужбовці спалили 700 солдатів за одну ніч.

«700 осіб з ракети то за один день. Там кажуть те, що 1300 загиблих в Росії, ці 1300 потрібно на 100 помножити, страшні втрати. У нас в Росії, напевно, десантників не залишилося, всіх перебили», - говорить він.

За його словами, найгірше армії РФ довелося в лютому. Трупи деяких солдатів лежали в сміттєвих мішках по кілька днів, їх ніхто не забирав.

«Страшно було, дуже страшно. Я з машини боявся навіть в туалет сходити. Свої ці застрелили. В туалет пішов вночі і назад йде. Омонівці на нього: «стій!», а він узяв і ліг дурень. Вони подумали, що він до бою готувався і з п'яти автоматів як довбанули в нього. І вбили.

«Родині, коротше, додому повідомили, що на міні типу підірвався, щоб страховку заплатити. В тилу зараз, як ці НКВДшники ж були у війну Велику Вітчизняну», - говорить він.

«Ну все одно, синку, не розслабляйся», - відповідає йому мати.
ForUm

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