Французька прокуратура заявила про розгляд звіту агентства Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством (OLAF), в якому ультраправого кандидата в президенти Марін Ле Пен та членів її партії звинувачують у зловживанні фондами ЄС на суму понад 600 тисяч євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Прокуратура Парижа підтвердила, що вивчає звіт, отриманий від агентства ЄС по боротьбі з шахрайством 11 березня.

За даними розвідувального веб-сайту Mediapart, у звіті OLAF стверджується, що йдеться про загальну суму розтрати в 617 000 євро, з яких 140 000 приходиться на саму Ле Пен.

Водночас зауважується, що лідерку «Національного об’єднання» та членів її партії не звинувачують в прямому отриманні незаконних прибутків, але в незаконному використанні коштів ЄС на витрати на персонал та заходи.

У розмові з BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявив, що його клієнтка заперечує звинувачення. Він додав, що її ще не допитали, і ні він, ні Ле Пен не бачили звіту OLAF.

Ле Пен перебуває під слідством з 2017 року в рамках розслідування імовірного використання коштів Європарламенту для оплати роботи її помічників у Франції.

Нагадаємо, чинний лідер Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправого «Національного об’єднання» Марін Ле Пен змагатимуться у другому турі президентських виборів у Франції, який відбудеться 24 квітня. За дев'ять днів до другого туру Макрон трохи збільшує відрив від Ле Пен.