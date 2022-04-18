У районі села Василівка Запорізької області окупанти зафарбовують рашистські символи на своїй техніці і встановлюють на ній синьо-жовтні прапори.
«На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори», - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
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