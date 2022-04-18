также в разделеОбщество
У Сєвєродонецьку залишаються близько 20 тис. жителів, влада закликає їх виїжджати 7
Самопроголошеному «голові» Димерської ОТГ повідомлено про підозру 9
У Стоянці на трасі Київ-Чоп відкрили ще одну переправу 9
ДБР: Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнера Ківи 14
Псевдокерівнику окупованої Нової Каховки повідомили про підозру 8
В РФ відкрили справу через знесення пам’ятника Жукову в Харкові 11
Чи почув Ватикан Україну? Як українка і росіянка разом несли хрест у Колізеї 13
В Одесі спростували інформацію про розмінування пляжів і закликають не пересуватися ними 10
Чистка картошки вместо шикарных букетов: как за год Алла Барановская сменила гламур на помощь людям 22
Знаменитый шкафчик с петушком из Бородянки передали в музей 36
Российские суда больше не могут заходить в порты Болгарии 14
В Україну з Європи повертається все більше людей 15
«Давай там, украинских баб насилуй»: СМИ установили военного РФ с женой из «пленок» СБУ 111
Тіла загиблих жителів Бучі у братських могилах ховав комунальник, який залишився в місті 26
У Києві з’явиться сквер Героїв Маріуполя 10
Іноземцям дозволили вступати на військову службу в українську розвідку 70
ООН: Понад 870 тисяч українських біженців вже повернулися на батьківщину 21
Сценарист «Карткового будинку» зніме документальний фільм про Бучу 9

У районі села Василівка Запорізької області окупанти зафарбовують рашистські символи на своїй техніці і встановлюють на ній синьо-жовтні прапори.

«На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори», - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги