также в разделеОбщество
У Сєвєродонецьку залишаються близько 20 тис. жителів, влада закликає їх виїжджати 7
У Стоянці на трасі Київ-Чоп відкрили ще одну переправу 9
ДБР: Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнера Ківи 14
Псевдокерівнику окупованої Нової Каховки повідомили про підозру 8
В РФ відкрили справу через знесення пам’ятника Жукову в Харкові 11
Можливі провокації: Окупанти замальовують Z і встановлюють прапори України на своїй техніці 11
Чи почув Ватикан Україну? Як українка і росіянка разом несли хрест у Колізеї 13
В Одесі спростували інформацію про розмінування пляжів і закликають не пересуватися ними 10
Чистка картошки вместо шикарных букетов: как за год Алла Барановская сменила гламур на помощь людям 22
Знаменитый шкафчик с петушком из Бородянки передали в музей 36
Российские суда больше не могут заходить в порты Болгарии 14
В Україну з Європи повертається все більше людей 15
«Давай там, украинских баб насилуй»: СМИ установили военного РФ с женой из «пленок» СБУ 111
Тіла загиблих жителів Бучі у братських могилах ховав комунальник, який залишився в місті 26
У Києві з’явиться сквер Героїв Маріуполя 10
Іноземцям дозволили вступати на військову службу в українську розвідку 70
ООН: Понад 870 тисяч українських біженців вже повернулися на батьківщину 21
Сценарист «Карткового будинку» зніме документальний фільм про Бучу 9

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину у колабораційній діяльності, а також несанкціонованому поширенні інформації про  Збройні Сили України  та інші військові формування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст.  114-2 КК України). 

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових Російської Федерації щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

В умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Наразі  йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги