За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину у колабораційній діяльності, а також несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України та інші військові формування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 КК України).

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових Російської Федерації щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

В умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.