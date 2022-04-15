также в разделеПроисшествия
«И пальцы отрублю, и кисть»: СБУ оприлюднила докази катувань українських військовополонених 17
Обстріл евакуаційних автобусів у Харківській області: 7 людей загинули, 27 – поранено 14
На Херсонщині люди вийшли подивитись на збиту ракету: 2 загиблих і 3 поранених 175
Окупанти проводять ексгумацію тіл у Маріуполі і не дозволяють ховати померлих 14
Росіяни вперше за 10 днів обстріляли Сумщину 17
В полі на Чернігівщині підірвався трактор: загинув чоловік 22
«Путін сказав все з землею рівняти»: рф планує знищення українських міст – матеріали перехоплення 39
Від початку повномасштабної війни в Україні зруйновано близько 300 мостів 9
На Сумщині окупанти вбили понад 100 людей 18
40% багатоповерхівок Маріуполя зруйновані повністю 11
Окупанти обстріляли залізничну станцію: затримуються 17 потягів 16
Влада Маріуполя підтвердила хімічну атаку з російського безпілотника 16
Встановлено особу російського солдата, який зґвалтував немовля 68
На Чернігівщині підірвалось авто: водій загинув 16
Біля Макарова знайшли розстріляне авто: загинуло троє жінок та двоє дітей 20
Прокуратура розслідує обстріл Харкова забороненими снарядами 16
У Бучі в братській могилі знайшли тіло поліцейського 15
Підтверджено загибель 1222 мирних жителів Київщини 21

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «всі країни світу» мають бути готові до того, що президент Росії Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

Зеленський сказав кореспондентові CNN Джейку Тепперу, що Путін може застосувати або ядерну, або хімічну зброю, бо він не цінує життя народу України.

«Не тільки я - увесь світ, усі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути нереальною інформацію, але це може бути правдою», - сказав Зеленський англійською.

«Хімічна зброя, вони можуть це зробити, для них життя народу – ніщо», - сказав Зеленський. «Треба думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не до України, не лише до України, а й до всього світу, я вважаю».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги