Президент України Володимир Зеленський заявив, що «всі країни світу» мають бути готові до того, що президент Росії Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

Зеленський сказав кореспондентові CNN Джейку Тепперу, що Путін може застосувати або ядерну, або хімічну зброю, бо він не цінує життя народу України.

«Не тільки я - увесь світ, усі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути нереальною інформацію, але це може бути правдою», - сказав Зеленський англійською.

«Хімічна зброя, вони можуть це зробити, для них життя народу – ніщо», - сказав Зеленський. «Треба думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не до України, не лише до України, а й до всього світу, я вважаю».