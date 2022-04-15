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У Маріуполі десятки тисяч людей були вбиті і багато зникли безвісти, невідомою залишається доля тих, кого силоміць вивезли в росію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ВВС.

«Ми також маємо інформацію про те, що, крім тих десятків тисяч загиблих багато хто зник безвісти. Ми знаємо, що їм замінили документи, видали російські паспорти і вивезли вглиб росії - кого в табори, кого в інші міста. Ніхто не знає, що відбувається з цими людьми. Ніхто не знає, скільки було вбито», - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що звірства, вчинені російськими військам у Маріуполі та у передмістях Києва Бучі та Бородянці, «ще більше звузили можливість мирних переговорів з росіянами».
ForUm

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