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У Каховці п’ятеро цивільних мешканців з пораненнями потрапили в міську лікарню, повідомляється на сторінці територіальної громади.

«Двоє вбитих, троє поранених ( з них один у важкому стані в реанімації, 2 – середньої важкості). У всіх поранення від осколків», - йдеться у повідомленні.

Інформація з лікарні Каховки щодо доставлених з Таврійська сьогодні вранці.

«Збили над Плодовим ракету, місцеві вийшли подивитися і ось наслідок», - пояснили лікарі.
ForUm

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