Група українських і міжнародних експертів, які аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій, відстежує танкери з російською нафтою завдяки програмному забезпеченню для мережевого аналізу. Про це розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко у коментарі для видання The Economist.

Експерти відстежують шляхи постачання енергоносіїв, завдяки торгівлі якими «Росія відчайдушно намагається фінансувати свою військову машину».

Інформацію групі надають як міжнародні фахівці, так і урядовці інших країн та навіть розвідка.

Крім того, група використовує програмне забезпечення для мережевого аналізу, щоб встановити взаємозв’язок між розрізненими даними.

Програма аналізує поведінку кораблів, враховуючи різну інформацію. Наприклад, заявлений вантаж, маршрут і страхові дані, а також історичні моделі навігації в різних погодних і ринкових умовах. Можна навіть побачити тоннаж вантажу на борту судна та зрозуміти, чи є підозра, що на борту може бути більше вантажу, ніж заявлено.

Групі експертів вже вдалося виявити поставки казахської нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської нафти, каже Олег Устенко.

Попередження надсилають відповідним урядам і компаніям, також їх передали українським міністерствам.

Більш сучасний підхід передбачає застосування супутників на низьких орбітах для отримання сигналів від бортових радарів. Вони використовуються для навігації та уникнення зіткнень, тому моряки не схильні їх вимикати. Нове програмне забезпечення для обробки сигналів визначає геолокацію джерела сигналів, іноді в межах кількох сотень метрів.