Міністерство оборони США вважає, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під небезпекою ракетних обстрілів з російського боку.

Про це сказав речник Пентагону Джо Кірбі, передає Укрінформ.

«Так, звісно, росія має можливості завдати удару по Києву»,- зауважив Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати заяви кремля про намір націлити свої ракети на «центри прийняття рішень».

Представник Пентагону підкреслив, що навіть коли росія почала відводити свої війська від української столиці, від Чернігова, з північної частини України, у США не вважали, що Київ оминув небезпеки, особливо з повітря.

«Ми говорили про це багато разів, навіть на ранніх стадіях відведення і передислокації російських військ»,- нагадав представник оборонного відомства США.

Він зазначив, що росія досі має засоби для нанесення ударів з великої відстані, такі як крилаті й балістичні ракети.

Водночас, за його словами, не лише Київ, але й інші міста України досі перебувають під небезпекою повітряних ударів.

Як повідомлялося, керівництво країни-агресора напередодні заявило, що має намір завдати удари по центрах прийняття рішень, зокрема, в Києві через начебто спроби «диверсій» та «ударів» українських військ по російських об’єктах.