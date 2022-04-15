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РФ сама обстріляла с. Клімово у Брянській області і звинуватила у цьому Україну

Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ.

«Это наши херачат», – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області.

На її запитання «навіщо так робити?» відповідає просто: «Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают».


Очевидно, що Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ РФ.

«Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна, – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово», – додає окупант.

Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.
ForUm

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