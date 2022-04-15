Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що найближча мета Росії - оточити 44 тисячі українських військових у повномасштабній битві за Донбас і забрати його.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC News.

Зеленський заявив, що Схід зараз представляє «найбільш складну ситуацію» для ЗСУ, але «саме там зосереджені наші найпотужніші підрозділи».

«Війська РФ нібито прийшли звільнити людей від нацистів. А реально - вони звільнили ці території від життя... Цей «русский мир» - це відкрита російська війна і миром там, вибачте, не пахне. Вони можуть знищити нас, але ми відповімо; вони можуть вбити, але вони також помруть. Я не можу зрозуміти заради чого, навіщо вони прийшли», - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Росія завершує підготовку до наступу на Донбас. Окупанти хочуть захопити важливі транспортні вузли в районі міст Попасна і Рубіжне, а також блокують перекидання підрозділів Збройних сил України в східному напрямку.