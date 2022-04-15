У полку «Азов» вважають, що деблокада Маріуполя можливоа. Таку думку у коментарі Радіо Свобода висловив заступник командира полку Святослав Паламар з позивним «Калина».

«Ми маємо надію, ми боремося з оптимізмом та чекаємо рішучих дій нашого військово-політичного керівництва щодо деблокади міста, щодо перемоги у цій війні. Ми вважаємо, що це (деблокада – ред.) можливо. Ніхто з експертів та аналітиків не вважав можливим, щоби та група оборонців Маріуполя, увесь цей гарнізон буде так довго триматися», – наголосив він.

Він також додав, що у оборонців Маріуполя наразі вистачає духу для того, щоб захищати місто, «скільки потрібно».

Загін спеціального призначення «Азов» є одним з підрозділів, які захищають Маріуполь.

11 квітня у соцмережах було опубліковане звернення на сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, в якому, серед іншого, йшлося, що з ними «ніхто не хоче спілкуватися і що сьогодні (11 квітня) буде, напевно, останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилось».

Після цього у соцмережах почали ширитися дописи з закликами допомогти захисникам Маріуполя. Наприклад, жінки, які представлялись дружинами військовослужбовців «Азову», морської піхоти у соцмережах просять «надати їм зброю, щоб самим іти деблокувати Маріуполь».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після оприлюдненого звернення наголосив, що українські підрозділи, які в оточеному Маріуполі чинять опір російським військовим, не залишені напризволяще.

Згодом стало відомо, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов». За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок цього «Азов» отримав підкріплення, а 36-а бригада «уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості».

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна могла б вже зараз деблокувати Маріуполь, якби отримала достатню кількість важкої зброї: бронетехніки, артилерії та літаків.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.