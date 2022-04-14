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13 квітня близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Нова Басань Ніжинського району підірвався на міні трактор з причепом. Внаслідок вибуху водій загинув, повідомляє прес-служба поліція Чернігівщини.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Ніжинського райвідділу поліції, а також піротехніки ДСНС з Кіровоградської області, які прибули на допомогу піротехнікам Чернігівщини. На тій же ділянці вони знешкодили ще одну міну.

Поліцейські встановили, що 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села, він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну.

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо - на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів.

Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки - це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальників.
ForUm

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