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У четвер, 14 квітня, проведено четвертий обмін військовополоненими між Україною та РФ, повідомила віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи одну жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян», - написала вона.
ForUm

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