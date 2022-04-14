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У ході триваючої повномасштабної агресії Російської Федерації проти України російські окупанти продовжують в порушення міжнародного права вдаватися до неприпустимих дій – незаконного та насильницького переміщення громадян України, зокрема дітей, у т.ч. дітей-сирот, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули внаслідок військової агресії Росії, через державний кордони нашої держави на територію Росії. Про це повідомляє МЗС.

Кричущою є загроза незаконного усиновлення українських дітей російськими громадянами без дотримання всіх необхідних процедур, визначених законодавством України.

У цьому контексті особливу стурбованість викликає інформація про намір міносвіти РФ підписати з російськими окупаційними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях - т.зв. «Л/ДНР» - «угоди», які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім’ї.

Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, держави, що є сторонами цього міжнародного договору, у т.ч. Росія й Україна, зобов'язані вживати заходів задля боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей із-за кордону.

Спроби Кремля надати своїм злочинним діям на території України «законних» підстав є цинічним нехтуванням засадничими правилами і звичаями ведення війни та загальновизнаними правами людини. 

Такі дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) та вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти, насамперед, відповідних міжнародних організації.

Міністерство закордонних справ України звертається до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Спеціальних представників Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктів та з питань насильства щодо дітей вжити невідкладних заходів задля повернення українських дітей на територію нашої держави.
ForUm

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