Туреччина дотримуватиметься обмежувальних заходів проти Росії, якщо їх затвердять на рівні ООН, повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на главу МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

«Туреччина дотримуватиметься всіх рестрикцій, узгоджених і затверджених на рівні ООН», - наводить агентство його слова.

Чавушоглу додав, що дії Туреччини у цій сфері ґрунтуються на нормах міжнародного права.

На думку турецького міністра, незважаючи на складнощі нинішньої обстановки, пов'язаної з Україною, можливість припинення вогню там зберігається, і Анкара продовжить докладати зусиль для організації нових переговорів між делегаціями Києва та Москви.