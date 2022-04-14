Туреччина дотримуватиметься обмежувальних заходів проти Росії, якщо їх затвердять на рівні ООН, повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на главу МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.
«Туреччина дотримуватиметься всіх рестрикцій, узгоджених і затверджених на рівні ООН», - наводить агентство його слова.
Чавушоглу додав, що дії Туреччини у цій сфері ґрунтуються на нормах міжнародного права.
На думку турецького міністра, незважаючи на складнощі нинішньої обстановки, пов'язаної з Україною, можливість припинення вогню там зберігається, і Анкара продовжить докладати зусиль для організації нових переговорів між делегаціями Києва та Москви.
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