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Кандидатка у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен у випадку перемоги на виборах хоче, щоб Франція залишила об'єднане командування НАТО, проте вона не має наміру відмовлятися від застосування ключової статті 5 договору Альянсу.

Про це Ле Пен заявивла на пресконференції у середу, повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Monde.

«У разі мого обрання я хотіла б прояснити всі непорозуміння. Я просто хочу возз'єднатися з тією політикою, яка була у нас з 1966 по 2009 рік, яка жодним чином не мала на увазі підпорядкування Москві», - сказала Ле Пен.

Вона зазначила, що «ніколи не віддасть наші збройні сили під командування, яке не підпадає під національний суверенітет Франції - ні під об'єднане командування НАТО, ні під майбутнє європейське командування».

«Тому я запропоную вийти не з НАТО, а з її об'єднаного командування, як це було з 1966 до 2009 року», - наполягала Марін Ле Пен.

Разом з тим вона запевнила, що не планує відмовлятися від застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну безпеку. Ця стаття передбачає, що у випадку нападу на одного члена НАТО всі союзники долучаються до його оборони.

Крім того, Ле Пен озвучила бажання стратегічного зближення між НАТО та Росією після завершення війни в Україні.

«Щойно російсько-українська війна закінчиться і буде врегульована мирним договором, я висловлюся за реалізацію стратегічного зближення між НАТО та Росією», - заявила Ле Пен.

Франція вийшла з військового командування Північноатлантичного альянсу 1966 року за рішенням тодішнього президента Шарля де Голля. Так він хотів продемонструвати незалежність від США у військових питаннях.

Франція повернулася до командних структур НАТО через 43 роки.
ForUm

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