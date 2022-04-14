Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у відповідь на погрози росії заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв.

«Власними провокаціями Росія готує привід для чергових загроз. Вже заговорили про можливі ракетні удари по Києву», - написав він у телеграм-каналі.

Про можливе поновлення ударів по Києву раніше заявив офіційний представник МО РФ.

«Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль уже довів, що вміє боротися лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому», - написав Єрмак.