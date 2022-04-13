У ніч на 12 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ обстріляли фосфорними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією, с. Новояковлівку Комишуваської ОТГ Запорізького району. В результаті ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, поранених та загиблих немає, повідомляє Офіс генпрокурора.

Крім того, 11 квітня 2022 року російські військові здійснили обстріли села Новоселівка Пологовського району. Внаслідок влучення снаряду в житловий будинок 10-річний хлопчик отримав тяжкі поранення.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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