Окупанти вночі обстріляли залізничну станцію в центральній частині України, через це змінили графік руху 17 пасажирських потягів, повідомив керівник Укрзалізниці Олександр Камишін.
«Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні.
З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.
Так, це привело до затримки цих поїздів. Найдовша затримка становила 7 год, 23 хв. Але для нас зараз безпека — ключовий пріоритет», - написав він.
«Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне», - додав чиновник.
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