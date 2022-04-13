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Окупанти вночі обстріляли залізничну станцію в центральній частині України, через це змінили графік руху 17 пасажирських потягів, повідомив керівник Укрзалізниці Олександр Камишін.

«Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні.
З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.
Так, це привело до затримки цих поїздів. Найдовша затримка становила 7 год, 23 хв. Але для нас зараз безпека — ключовий пріоритет», - написав він.

«Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне», - додав чиновник.
ForUm

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