Український поет, письменник і музикант Сергій Жадан отримав німецьку премію Свободи, засновану фондом легендарного журналіста і видавця Франка Ширрмахера. Грошова винагорода становить трохи більше 300 тисяч гривень.
На своїй сторінці в Facebook Жадан повідомив, що передасть всі кошти на допомогу українським військовим.
«Премія Свободи цього року вручається вперше разом з традиційною премією фонду. Дякуємо організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага і підтримка світу дійсно дуже важливі. Грошову складову премії - 10 000 Швейцарських франків – з радістю віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей. Працюємо далі! Працюємо на перемогу!» - написав Жадан.
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