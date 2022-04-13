также в разделеОбщество
В Минске в составе эшелона российских войск заметили украденную в Украине маршрутку 8
Нове перехоплення СБУ: «Бери все, но чтоб вас там не фотографировал никто» 8
5,6 млн грн з рахунку Фонду костелу Св. Миколая передали ЗСУ 9
В Україні висунули першу підозру російському публіцисту Гаспаряну 9
Розвідка: Керівництво росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні 12
Повідомлено про підозру агенту РФ, який працював у владних структурах України 9
На Київщині очікуються заморозки 14
«Азов» и морпехи смогли соединиться в Мариуполе 37
Голова ОВА: Жителі Київщини зможуть повертатися додому наприкінці травня 8
Ворог планує теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії 10
Медведчука затримали у формі ЗСУ 248
Кремль планував створити «народні республіки» у західних областях України 16
Укрпошта ввела в обіг марки «Русскій воєнний корабль, іді ... !» 16
ЗМІ: Росія отримала для війни в Україні контрабандну зброю від Іраку 15
В Україні запрацював додаток «ТиХто» для перевірки підозрілих осіб 19
В Харкові затримали псевдоволонтера-шахрая, який наживався на обіцянках вивезти людей 12
Окупанти полонили 1700 українських військових та цивільних 18
ДБР запобігло виходу 10 російських суден із порту Одеської області 13

Український поет, письменник і музикант Сергій Жадан отримав німецьку премію Свободи,  засновану фондом легендарного журналіста і видавця Франка Ширрмахера. Грошова винагорода становить трохи більше 300 тисяч гривень. 

На своїй сторінці в Facebook Жадан повідомив, що передасть всі кошти на допомогу українським військовим.

«Премія Свободи цього року вручається вперше разом з традиційною премією фонду. Дякуємо організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага і підтримка світу дійсно дуже важливі. Грошову складову премії - 10 000 Швейцарських франків – з радістю віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей. Працюємо далі! Працюємо на перемогу!» - написав Жадан. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги