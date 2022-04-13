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Будинки 84 тисяч маріупольців повністю зруйновано. Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів. Необхідно 2,3 млрд доларів аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання, повідомляє прес-служба міськради Маріуполя.

Маріупольська міська рада продовжує фіксувати руйнування та проводити оцінку збитків. За попередніми підрахунками загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів.

«Єдина спецоперація, яку успішно провів путін – це спецоперація зі знищення Маріуполя та вбивства мирних жителів. Фашистська Німеччина в 1941 році здавалася непереможною. Але врешті-решт зло було покарано. Воєнні злочинці гнили в тюрмах або були ліквідовані. Десятки років німці платили репарації. Так буде і з росією. Вони заплатять за все», – зазначив Вадим Бойченко.
ForUm

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