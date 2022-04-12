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Слідчі ДБР за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби  завадили вивести з України 8 російських вантажних суден та 2 танкери, які знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах.  Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю, повідомляє прес-центр бюро.

Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни «прописки». Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів.

11 квітня працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах держави, за для  розбудови та економічного розвитку України.
ForUm

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