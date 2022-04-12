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Президент РФ Володимир Путін сказав канцлеру Австрії Карлу Негаммеру, що було б краще, «якби війна скоріше закінчилася» - але незрозуміло, який саме зміст Путін вклав у ці слова.

Про це Негаммер після переговорів з Путіним, якого цитує The New York Times, передає Українська правда.

«Було б краще, якби вона (війна) скоріше закінчилася», - передав Негаммер слова Путіна.

Канцлер сказав, що зміст цих слів був неясний, оскільки вони могли або сигналізувати про те, що  Путін  готовий до мирних переговорів або що він міг готувати швидкий і жорстокий напад на Донбас. Канцлер зазначив, що «у нас не може бути ілюзій: президент Путін повністю прийняв логіку війни і діє відповідно… От чому я вважаю, що так важливо постійно зіштовхувати  його з фактами війни».

Негаммер сказав, що Путін відмахнувся від звинувачень у військових злочинах, нібито вони інсценовані Україною. Канцлер охарактеризував Путіна як такого, що зневажливо ставиться до звірств в Україні.

Також австрійський канцлер сказав, що ясно, що російські сили мобілізуються для великомасштабного наступу на Донбас.

Негаммер – перший глава уряду країни ЄС, якого Путін прийняв після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. 

Переговори проходили тет-а-тет, без помічників і перекладачів. Не було ні спільних фото, ні заяв для преси.

Негаммер розповів, що розмова була «прямою, відкритою і жорсткою».  Під час зустрічі канцлер дуже чітко заявив «про серйозні воєнні злочини в Бучі та інших місцях і наголосив, що кожен винний у них має бути притягнутий до відповідальності». Він також сказав Путіну, що санкції проти Росії залишаться в силі і будуть посилюватися, доки в Україні гинуть люди.
ForUm

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