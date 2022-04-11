Ворог атакував Харків за допомогою мін сповільненої дії, їх знаходять у різних районах міста, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«У різних районах міста фіксуємо міни сповільненої дії. Це Індустріальний район, Київський, Немишлянський тощо. Боєприпаси із пластиковим корпусом, невеликого розміру вагою приблизно 1,5 кг. Розкидані по дворах житлових будинків та вулиць», - написав він у телеграм-каналі.

Він попросив людей у разі виявлення таких та інших вибухонебезпечних предметів одразу викликати рятувальників, а також за можливості не залишати укриттів.

«У жодному разі не беріть такі боєприпаси в руки, не підходьте до них, не намагайтеся ліквідувати самостійно. Якщо побачили вибухонебезпечний предмет - негайно викликайте рятувальників за номером 101. Станом на цей момент рятувальники продовжують виявляти такі міни та ліквідувати. Без необхідності - не виходьте з укриттів, міна будь-якої миті може вибухнути!» - написав Синєгубов.