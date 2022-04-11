В понеділок, 11-го квітня, у Харківській, Донецькій, Луганській областях повітря прогріється до +18+22 градусів. Там буде майже травень, повідомляє синоптик Наталя Діденко.
На Запоріжжі, в Криму, на Дніпропетровщині та Херсонщині завтра очікується +14+18 градусів.
А ось на решті території України буде холодно, +6+13 градусів.
Дощі 11-го квітня періодично відвідуватимуть всі наші регіони.
Там, де температура повітря істотно знижуватиметься, там можливий мокрий сніг - Центр, Захід, Північ.
На Сході завтра дощ ймовірніший в другій половині дня (Харківщина!) чи надвечір.
У східних областях у понеділок - місцями грози!
Рвучкий вітер, до сильних поривів, буде на Півдні та в Центрі України.
У Києві 11-го квітня мінімальна температура повітря очікується в межах +3, +4 градусів, максимальна також невисока, +8+10 градусів.
У понеділок у Києві пройде періодично дощ, найближчої ночі – з мокрим снігом.
На загальне потепління розраховуємо з 14-15 квітня.
Підсилений підігрів помешкань усіма можливими і, головне, безпечними, способами - актуальний.
Квіти виносити на відкритий балкон чи терасу - варто перечекати до кінця тижня.
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