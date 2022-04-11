В понеділок, 11-го квітня, у Харківській, Донецькій, Луганській областях повітря прогріється до +18+22 градусів. Там буде майже травень, повідомляє синоптик Наталя Діденко.

На Запоріжжі, в Криму, на Дніпропетровщині та Херсонщині завтра очікується +14+18 градусів.

А ось на решті території України буде холодно, +6+13 градусів.

Дощі 11-го квітня періодично відвідуватимуть всі наші регіони.

Там, де температура повітря істотно знижуватиметься, там можливий мокрий сніг - Центр, Захід, Північ.

На Сході завтра дощ ймовірніший в другій половині дня (Харківщина!) чи надвечір.

У східних областях у понеділок - місцями грози!

Рвучкий вітер, до сильних поривів, буде на Півдні та в Центрі України.

У Києві 11-го квітня мінімальна температура повітря очікується в межах +3, +4 градусів, максимальна також невисока, +8+10 градусів.

У понеділок у Києві пройде періодично дощ, найближчої ночі – з мокрим снігом.

На загальне потепління розраховуємо з 14-15 квітня.

Підсилений підігрів помешкань усіма можливими і, головне, безпечними, способами - актуальний.

Квіти виносити на відкритий балкон чи терасу - варто перечекати до кінця тижня.