Російська Федерація використовує співпрацю з країнами Заходу у сфері досліджень космосу з метою забезпечення власних Збройних Сил, зокрема ракетних військ, високотехнологічної продукції.

Про це Guildhall дізналося від джерела із розвідувального співтовариства.

«З початку російської агресії ЗС РФ завдали сотні ракетних ударів по території України, зокрема по цивільних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури. Удари наносяться з великих відстаней з території Росії та Білорусі із застосуванням комплексів «Іскандер-М», «Іскандер-К», «Калібр», «Х-101», зокрема гіперзвукових ракет «Кінжал», - йдеться у повідомленні.

«Експертиза збитих українськими системами ППО ракет відповідних комплексів показала, що значна частина складових цих ракет виробляється в США та Німеччині та експортується до Росії, нібито для мирного дослідження космосу. Кінцевим споживачем цих комплектуючих офіційно є "Роскосмос", - поінформувало джерело.

В умовах санкцій на експорт технологій у росію, спецслужби РФ спільно з керівником державної корпорації «Роскосмос» Дмитром Рогозіним проводять на Заході, зокрема в США, спеціальну операцію щодо обходу таких санкцій під прикриттям нібито необхідності продовження безпечної співпраці в космосі. Метою операції є відновлення постачання технологічної продукції в Росії для її подальшого використання у виробництві та ремонті ракетного озброєння у війні проти України.

«У рамках спецоперації спецслужби РФ, використовуючи агентуру впливу в західних космічних агентствах, намагаються переконати уряди в тому, що накладені на «Роскомос» санкції є перешкодою для міжнародного космічного співробітництва і можуть призвести до падіння Міжнародної космічної станції на одну з країн НАТО. Паралельно здійснюються спроби налагодити закупівлю елементної бази для виробництва російських ракетних озброєнь через треті країни», – повідомляє джерело у розвідувальному співтоваристві.

14 березня 2022 року голова російської державної корпорації «Роскосмос» Дмітрій Рогозін звернувся з листом до Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), апелюючи до негативного впливу санкцій на безпечну співпрацю у сфері космосу, зокрема, на роботу Міжнародної космічної станції (МКС).

У NASA надали офіційну відповідь, повідомивши, що застосовані санкції дозволяють продовжувати співпрацю для забезпечення безперервної безпечної експлуатації МКС.

«З цією метою (забезпечення безпечної експлуатації МКС – ред.) NASA продовжуватиме роботу з відповідними федеральними відомствами та агентствами США, сприяючи подальшій співпраці та експлуатації МКС, включаючи будь-яку необхідну співпрацю в рамках роботи МКС з АТ «Центральний науково-дослідний інститут машинобудування ( Росія – ред.) та АТ «Ракетно-космічний центр «Прогрес», – повідомили у NASA.

Представники українських спецслужб стурбовані поточною ситуацією та пропонують запровадити повне ембарго країн Заходу на будь-які форми співпраці з «Роскомсосом», а також посилити відповідальність третіх країн за постачання технологій у Росію, зокрема технологій подвійного призначення.

Також представники українських спецслужб повідомили, що вважають за необхідне запровадити західні санкції проти російської держкорпорації «Роскосмос» та персональні санкції проти Дмітрія Рогозіна за використання технологій подвійного призначення, кінцевим споживачем яких мав бути «Роскосмос», у військових цілях.