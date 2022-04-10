Українські артисти Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян перебували в офіційному шлюбі 5 років. У пари є дочка Ніна, яку назвали на честь зіркової бабусі Ніни Матвієнко.

Подружжя вкрай рідко говорили про своє особисте життя. Тому новина про їх розлучення стала, м'яко кажучи, шокуючою, пише УНІАН.

Блогер і стендапер з Дніпра Микола Зирянов у випуску шоу «Леви на джипі» повідомив, що пара розлучилася. Причину він не назвав. Та й самі Тоня і Арсен поки ніяк не прокоментували це.

Втім, Матвієнко вже якось натякала на те, що думає про розлучення. В одному з інтерв'ю вона сказала, що у неї були думки розлучитися з Мірзояном, але тоді він зробив все можливе для того, щоб зберегти їхні стосунки.