Телескоп Hubble показав «зоряні ясла» у сусідній карликовій галактиці

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив знімок яскравої області зореутворення у Великій Магелланові Хмарі - карликовій галактиці, що є сусідкою Чумацького Шляху. Про це повідомила обсерваторія ESA.

Зазначається, що світлина зроблена у Великій Магеллановій Хмарі (ВМХ) - карликовій галактиці, розташованій приблизно за 160 тис. світлових років від Землі у сузір’ях Золота Риба та Столова Гора.

З масою, що становить 10-20% маси Чумацького Шляху, Велика Магелланова Хмара є найбільшою з десятків малих галактик, які обертаються навколо нашої Галактики.

За інформацією обсерваторії, у ВМХ розташовані кілька масивних "зоряних ясел", де газові хмари, подібні до зображених на світлині, об’єднуються в нові зірки.

Фото: ESA/Hubble & NASA, C. Murray, J. Maíz Apellániz

Нова світлина, зроблена телескопом Hubble, показує частину другої за величиною області зореутворення в галактиці, яка називається N11.

На фотографії видно яскраві молоді зірки, які підсвічують газові хмари та згустки пилу потужним ультрафіолетовим випромінюванням.

