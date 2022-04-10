Понад 513 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення російської федерації. При цьому, за отриманими ювенальними прокурорами даними, 177 дітей загинуло та понад 336 отримали поранення, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 108, Київській - 93, Харківській - 76, Чернігівській - 51, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Під час фіксації воєнних злочинів, скоєних в населених пунктах Чернігівської області, які були звільнені від окупантів встановлено, що 4 березня в селі в Ніжинському районі Чернігівської області 14-річний підліток з братом йшли до магазину та побачили, як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати і були розстріляні в спину військовослужбовцями РФ з автоматичної зброї. 14-річний хлопець загинув на місці, а його брат був поранений.

8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу с. Кар’єрне Бериславського району в Херсонській області отримали поранення троє дітей.

Також 8 квітня у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ.

9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області отримала поранення 9-річна дитина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.