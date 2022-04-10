Станом на 8 квітня 4 441 663 громадянина України виїхали за межі країни з початку російського вторгнення.

Такі дані наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), передає Укрінформ.

Більшість із них поїхала до Польщі — понад 2,5 млн людей. До Румунії виїхали понад 678 тис. осіб, до Угорщини — 413 тис., до Молдови — 406 тис., до росії — 389 тис., до Словаччини — 310 тис. і до білорусі — 19 тис. осіб.

У своєму звіті УВКБ пише, що понад 7,1 млн громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку.

Як передає Укрінформ, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють і знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

Європейський Союз, США, інші країни застосували потужні санкції проти росії як країни-агресора.