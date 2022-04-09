Российская компания «Служба Доставки Экспресс Курьером» официально заявила об отказе производить пересылку посылок без предоставления торговых чеков о приобретении товаров. Такое решение было принято в связи с участившимися случаями массного отправления товаров с украинской границы и проверками таможенных органов на территории Евразийского экономического союза, сообщается на сайте службы. Сама компания работает в более чем в 67 тысячах населенных пунктов в 27 странах мира.

«При принятии отправлений недокументарного характера на территории ЕАЭС к доставке от физического лица к физическому лицу проверять полномочия отправителя на распоряжение товаром кассовый чек о покупке товара или иной документ, подтверждающий право собственности на товар. В случае непредоставления указанных документов клиенту должно быть отказано в оказании курьерских услуг», – оповещают клиентов компании.

Приказ вступил в силу 5 апреля, он действует до выдачи распоряжения о его отмене.

Напомним, мародерство является отличительной чертой «второй армии мира». Российские солдаты продолжают тянуть из украинских домов все – от стиральных машин и кондиционеров до домашних тапочек и женского белья. Все эти «трофеи» «завоеватели» имеют обычай отправлять женам и матерям по почте в родные края, а те, в свою очередь, весьма гордятся своими добытчиками.

Ранее проект «Беларускі Гаюн» опубликовал 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародеры отправляют краденные у украинцев вещи.

Беларускі Гаюн начал публиковать данные солдат-мародеров ВС РФ,которые причастны к преступлениям на территории Украины.