также в разделеОбщество
На Житомирщині звільняють дороги від несанкціонованих блокпостів 6
ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців 7
В РФ заявили, що СБУ готує провокацію на хімзаводі під Харковом. Цього заводу не існує 7
В Україні загинули близько 19 100 окупантів 19
Розвідка: Росіяни перегруповуються перед наступом на Харків 7
Вокзал Краматорська призупиняє роботу, евакуація продовжиться з інших міст 11
Ніколенко: МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу 12
В Одесі та області запроваджують тривалу комендантську годину 21
В Україні після вихідних знову похолодає 20
В Бучі почалася ексгумація тіл з братської могили 11
В.о. мера на Львівщині затримали на спробі продати гуманітарну допомогу 10
Літак Медведчука уже працює на захист України 16
В Україні оприлюднять реєстр колаборантів 25
Звірства на Київщині: СБУ вийшла на 33 колаборантів 71
Оприлюднено список військових Росгвардії, які чинили злочини на Київщині 21
Ворог змінює стратегію та планує свої дії лише на кілька днів уперед 26
ДБР: На користь держави передали близько $1 млн, понад 400 тонн нафтопродуктів і 60 тисяч набоїв 13
Россия обвинила украинских военных в обстреле Белгорода 18

Российская компания «Служба Доставки Экспресс Курьером» официально заявила об отказе производить пересылку посылок без предоставления торговых чеков о приобретении товаров. Такое решение было принято в связи с участившимися случаями массного отправления товаров с украинской границы и проверками таможенных органов на территории Евразийского экономического союза, сообщается на сайте службы. Сама компания работает в более чем в 67 тысячах населенных пунктов в 27 странах мира.

«При принятии отправлений недокументарного характера на территории ЕАЭС к доставке от физического лица к физическому лицу проверять полномочия отправителя на распоряжение товаром кассовый чек о покупке товара или иной документ, подтверждающий право собственности на товар. В случае непредоставления указанных документов клиенту должно быть отказано в оказании курьерских услуг», – оповещают клиентов компании.

Приказ вступил в силу 5 апреля, он действует до выдачи распоряжения о его отмене.

Напомним, мародерство является отличительной чертой «второй армии мира». Российские солдаты продолжают тянуть из украинских домов все – от стиральных машин и кондиционеров до домашних тапочек и женского белья. Все эти «трофеи» «завоеватели» имеют обычай отправлять женам и матерям по почте в родные края, а те, в свою очередь, весьма гордятся своими добытчиками.

Ранее проект «Беларускі Гаюн» опубликовал 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародеры отправляют краденные у украинцев вещи.

Беларускі Гаюн начал публиковать данные солдат-мародеров ВС РФ,которые причастны к преступлениям на территории Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги