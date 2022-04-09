Російські військові перегруповуються на сході України і планують просуватися в напрямку Харкова.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю CNN

«Вони перегруповуються до міста Ізюм через Бєлгород. Вони отримують додаткові сили в Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні. Насамперед планують просуватися в бік Харкова», - сказав керівник розвідки.

З його слів, росіяни намагатимуться добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати активно просуватися на Київ.