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Російські військові перегруповуються на сході України і планують просуватися в напрямку Харкова.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю CNN

«Вони перегруповуються до міста Ізюм через Бєлгород. Вони отримують додаткові сили в Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні. Насамперед планують просуватися в бік Харкова», - сказав керівник розвідки.

З його слів, росіяни намагатимуться добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати активно просуватися на Київ.
ForUm

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