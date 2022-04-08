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Працівники Тростянецької РЕМ підірвались на міні, залишеній військовослужбовцями РФ - розпочато розслідування, повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 квітня 2022 року працівники Тростянецької розподільної електромережі виїхали за викликом для відновлення електропостачання. На околиці с. Білка Охтирського району Сумської області їхній автомобіль підірвався на міні, залишеній військовослужбовцями збройних сил РФ. Один працівник загинув на місці, ще двоє отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.
ForUm

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