Автомобіль, в якому знімальна група "5 каналу" намагалася заїхати у Покровськ, наїхав на міну. Поранення дістала журналістка телеканалу, її доставили до лікарні.

Про це повідомили у Telegram Покровської міської військової адміністрації.

За даними адміністрації, автомобіль зі знімальною групою підірвався на міні у четвер, 18 вересня, близько 14:00. Поранення дістала журналістка "5 каналу" 1979 року народження, її госпіталізували до лікарні у Краматорську.

"У жінки діагностовано мінно-вибухову та акубаротравму. Зі слів потерпілої, вона прямувала до Покровська з метою ведення репортажу у супроводі військовослужбовців", — написали на сторінці МВА.

Поранення дістала журналістка "5 каналу" Ольга Калиновська, повідомив у Facebook п'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко. Також він опублікував фотографії пошкодженої машини.

"Це автівка бійців, з якими Оля їхала під Покровськом. Міна. Вибух. На щастя, всі живі. Для росіян немає різниці, хто в машині: журналіст, медик, військовий чи цивільний, що евакуюється. Вони б’ють по всіх", — написав Порошенко.

Після підриву автівки із журналістами, у Покровській МВА закликали представників ЗМІ не відвідувати місто.

"Поїздки до Покровська і перебування в межах громади сьогодні становлять реальну загрозу життю та здоров’ю. Закликаємо журналістів та інших представників ЗМІ утриматися від відвідування Покровська. Просимо вас не наражати себе на смертельний ризик", — повідомили у МВА.