Оператори України та ЄС підписали спільну декларацію про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.

Як зазначається на сайті Єврокомісії, наразі декларацію підписано 27 операторами зв'язку в ЄС та Україні, зокрема декількома загальноєвропейськими групами, а також асоціацією, що представляє кілька віртуальних операторів мобільного зв'язку (MVNO в Європі), передає Інтерфакс-Україна.

«Щойно в рамках європейського віртуального заходу 24 мобільні оператори ЄС і три мобільні оператори України підписали спільну заяву про координацію зусиль для забезпечення доступного та безкоштовного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна», - написав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він наголосив, що це важливий цифровий євроінтеграційний крок для України та наголосив на зусиллях Єврокомісії і Європарламенту з об'єднання всіх операторів Європи, а також Нацкомзв'язку та Держслужби спеціального зв'язку України.

Як наголошується в повідомленні на сайті Єврокомісії, у спільній декларації оператори визнають важливість доступності зв'язку під час кризи, і націлені на те, щоб оператори зв'язку ЄС та України могли продовжувати пропонувати доступне підключення до біженців з України.

Оператори зв'язку зобов'язуються вжити добровільних заходів, зокрема знизити оптові тарифи на роумінг та інші тарифи, які вони стягують один з одного, щоб уможливити міжнародні дзвінки в Україну та з України. Це зведе до мінімуму додаткові витрати для операторів зв'язку як в ЄС, так і в Україні, щоб кожен із них міг покрити власні відповідні витрати.

Декларація від сьогодні відкрита для всіх операторів зв'язку, які бажають підписати її будь-коли. Вона буде застосовуватися протягом трьох місяців, а потім буде переглянута з урахуванням швидко мінливої ситуації, гуманітарних цілей і того, чи будуть доцільними інші довгострокові заходи з боку державних органів та/або промисловості.