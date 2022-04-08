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Унаслідок обстрілу російськими військами залізничного вокзалу у Краматорську  загинули 50 людей, з-поміж них – п'ятеро дітей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро – діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська. На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб. Очікуємо, що по медичну допомогу протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися», - написав він у своєму телеграм-каналі.

З-поміж 98 поранених – 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків.

«Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі. Російські окупанти мають понести кару за усі свої злочини, які вони коять на нашій землі», - написав голова ОВА.
ForUm

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