Компания Google Alphabet Inc ввела собственные санкции против России. На всех платформах Google, включая их видеохостинг YouTube, заблокировали возможность монетизации (заработка на рекламе) на площадках государственных СМИ РФ. Кроме того, видеосюжеты пропагандистских телеканалов будут появляться в ленте пользователей реже.

Как пишет Обозреватель, об этом сообщает агентство Reuters.

Google запрещает российским государственным СМИ использовать свои рекламные технологии для получения дохода на своих собственных веб-сайтах и в приложениях. Кроме того, российские СМИ не смогут покупать рекламу через Google Tools или размещать рекламу в таких сервисах Google, как поиск и Gmail, заявил их пресс-секретарь Майкл Асиман.

"Мы активно следим за новыми разработками и при необходимости предпримем дальнейшие шаги", – сказал Асиман. Только с помощью YouTube российские телеканалы заработали за два года до 2018-го 7-32 млн долларов.

Добавим, ранее главреда российских телеканалов RT (вещает на разных языках по всему миру) Маргариту Симоньян внес в санкционный список ЕС. Она не просто распространяла лживую информацию о ситуации в Украине, но и в соцсетях позволяла оскорблять украинцев, оправдывала военное нападения РФ на Украину.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к компании Google c просьбой заблокировать контент пропагандистов на территории Украины. Его просьбу выполнили.