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Президент Володимир Зеленський провів тривалу розмову з Олександром Лукашенком, з яким не говорив два роки.

«Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб ішли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому. Моє завдання як Президента – захистити нашу державу. І ви побачили протягом цих жорстких днів, як ми це завдання виконуємо», - сказав він.

Лукашенко запропонував, щоб українська та російська делегації зустрілися на річці Прип'яті. Підкреслю: без жодних умов.

«Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як Президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс», - сказав Зеленський.
ForUm

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