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Рятувальники Київського гарнізону та фахівці ДСНС виїхали на місце події для розвідки та вимірювання радіаційного фону повітря.

На місці було встановлено, що внаслідок обстрілів невідомий об’єкт влучив поруч з підприємством та НЕ потрапив у важливі об‘єкти.

У ДСП «Об’єднання Радон» запевняють, що виходу радіонуклідів не відбулося, радіаційний фон в нормі, поверхневого забруднення немає.

Також на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління ДСНС, яка підтвердила, що загрози для населення немає.
ForUm

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