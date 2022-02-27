Рятувальники Київського гарнізону та фахівці ДСНС виїхали на місце події для розвідки та вимірювання радіаційного фону повітря.

На місці було встановлено, що внаслідок обстрілів невідомий об’єкт влучив поруч з підприємством та НЕ потрапив у важливі об‘єкти.

У ДСП «Об’єднання Радон» запевняють, що виходу радіонуклідів не відбулося, радіаційний фон в нормі, поверхневого забруднення немає.

Також на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління ДСНС, яка підтвердила, що загрози для населення немає.