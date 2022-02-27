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Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля провел телефонный разговор со считающим себя президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Хотя Евросоюз не признает легитимность Лукашенко, в сообщении на сайте президента Франции тот назван "президентом Беларуси".

"Президент республики обратился к президенту Беларуси с просьбой потребовать скорейшего вывода российских войск со своей земли, потому что это ведет к односторонней и несправедливой войне, и подчеркнул необходимость сотрудничества с международным сообществом для проведения гуманитарных операций по оказанию помощи украинскому народу", – сказано в сообщении.

При этом Макрон подчеркнул, что "братские отношения между белорусским и украинским народами должны были бы побудить Беларусь отказаться быть вассалом и фактическим соучастником в войне России против Украины".

В сообщении Елисейского дворца сказано, что Макрон также обсуждал с Лукашенко "серьезность решения", позволяющего России разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Детали обсуждения этой темы в релизе не приводятся.

Пресс-служба Лукашенко сообщила, что разговор продолжался час и 20 минут, он касался только российско-украинского конфликта и вовлеченности Беларуси в него.

"Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос президент Беларуси отреагировал замечанием: "Фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном и об обычном оружии речи быть не может", – сообщила пресс-служба Лукашенко.

Он ранее опровергал участие белорусских военных в нападении на Украину, но пленные российские военнослужащие подтверждают, что белорусы задействованы в военной операции.
ForUm

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