Санкции, которые ввел коллективный Запад в ответ на вторжение России в Украину, больно ударили по экономике страны. Так, в Госдуме РФ не исключают объявление конфискации сбережений россиян.

Как пишет Хвиля, об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление депутата Госдумы КПРФ Николая Арефьева.

"Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения", - заявил он.

Арефьев добавил, что конфискация будет в том случае, если санкции затронут госактивы России.

По словам депутата Госдумы, 640 млрд долларов золотовалютных запасов РФ находится на зарубежных счетах. Также за рубежом хранят сбережения олигархи. Объем их капитала оценивается в 470 млрд долларов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на вторжение России, призвав Запад отключить РФ от SWIFT.